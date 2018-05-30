Осужденные сдают экзамены в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по регионк.

В этом году к экзаменам готовятся 333 осужденных. Также впервые в таких учреждениях Приморья 65 выпускников пройдут тестирование ЕГЭ – до этого они сдавали экзамены традиционным способом по билетам. Обязательными станут два экзамена - русский и математика, и один на выбор - биология, история, обществознание или литература.

При освобождении из исправительных учреждений ученики получат аттестаты государственного образца без указания места обучения.

Таисия Масина