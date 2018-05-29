29 Май 2018, 19:09
Экс-глава Магаданской области признался, почему досрочно покинул пост
Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС
Бывший губернатор Магаданской области Владимир Печеный рассказал о том, почему досрочно покинул свой пост, сообщает DEITA.RU.
Напомним, ранее появилась информация о том, что президент России Владимир Путин освободил его от должности.
"Все вы знаете позицию президента РФ по обновлению команды. Мое решение было подано ему накануне. Основная причина - дать возможность формирования команды на последующий стратегический период, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Политик поблагодарил жителей региона за поддержку и отметил, что будет жить и работать на Колыме.
Врио главы региона назначили бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.
Ирина Петрова