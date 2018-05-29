29 Май 2018, 02:04
Экс-глава МЧС отправлен под арест по делу "Зимней вишни"
Источник изображения: «Deita.ru»
Меру пресечения бывшему руководителю ГУ МЧС Кузбасса Александру Мамонтову выбрал Центральный районный суд Кемерова, сообщает DEITA.RU.
Суд полностью занял сторону обвинения и назначил бывшему высокопоставленному лицу два месяца в СИЗО. Мамонтов пробудет там до 25 июля 2018 года.
Александр Мамонтов обвиняется в халатности и растрате. Как пишет vse42, он знал о нарушениях в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня", но ничего не сделал для их устранения.
Таисия Масина