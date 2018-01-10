Экс-губернатор Приморья, а ныне и.о ректора Московского Политеха Владимир Миклушевский приступил к работе, сообщает Deita.ru со ссылкой на вуз.

2 и 3 января Миклушевский осмотрел общежития, пообщался с иногородними студентами, техническим и административным персоналом локаций. Владимир Миклушевский на новой работе сменил имидж.





Судя по некоторым фото, Владимир Владимирович удовлетворен далеко не всем увиденным, и работа над комфортом проживания учащихся предстоит большая и комплексная.

К слову, появление нового ректора смутило одну из девушек, проживающих в общежитии. Об этом красноречиво свидетельствует данное фото.





Напомним, в декабре бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский был назначен исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета.





Бывший губернатор Приморского края – доктор технических наук. В 2007 году он был назначен проректором Московского института стали и сплавов, в котором преподавал с 1990-х годов. В том же 2007 году он начал карьеру в Минобрнауки: стал директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса. В 2008 году Миклушевский стал заместителем министра образования и науки. С 2010 по 2012 год он возглавлял Дальневосточный федеральный университет.



Василий Кучин