Экс-глава Приморья Владимир Миклушевский выпил с президентом на встрече бывших и нынешних руководителей регионов России, сообщает Deita.ru.

Главной целью встречи президент Путин обозначил "преемственность" в смене власти в регионах. Поэтому, по мнению главы государства, такие встречи имеют большое значение.

В самом начале видеозаписи Владимира Миклушевского можно заметить пробирающимся из-за спин других экс-губернаторов поближе к Путину. Во второй части видео один Владимир Владимирович уже стоит непосредственно лицом к другому Владимиру Владимировичу. Первый одобрительно кивает второму.

Напомним, экс-губернатор Приморского края ушел в отставку досрочно, 4 октября текущего года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт.



Василий Кучин