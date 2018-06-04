Во Владивостоке сотрудник органов внутренних дел приговорен к реальному лишению свободы за совершение преступления коррупционной направленности, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как установлено в суде, преступление совершено в период, когда фигурант занимал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска.



Согласившись на предложение второго фигуранта (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство) путем обмана похитить у его друга денежные средства в размере 1 миллиона рублей, злоумышленники разработали преступный план.

Согласно распределенным ролям, оперуполномоченный доставил потерпевшего в отдел полиции под предлогом проверки его причастности к совершенному преступлению. Там он сообщил несоответствующие действительности сведения о якобы поступлении заявления от местной жительницы, которая просила привлечь его к уголовной ответственности за изнасилование.

Введенный в заблуждение потерпевший, обратился за помощью к своему другу – второму фигуранту, который предложил за 1 миллион рублей решить вопрос по непривлечению его к уголовной ответственности.

После получения всей суммы, согласно достигнутой договоренности, 600 тысяч рублей были переданы сотруднику полиции.

Cуд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года.

Суд также лишил осужденного специального звания «капитан полиции».

Ирина Петрова