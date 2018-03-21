Голкипер "СКА" из Хабаровска Александр Довбня поделился планами на развитие своей карьеры, сообщает DEITA.RU.

Напомним, Довбня в 2013-2015 годах защищал цвета "Луча-Энергии" из Владивостока. По некоторым данным, футболистом интересуется московский ЦСКА.

«Если позовёт ЦСКА, приеду, посмотрю на Акинфеева и постараюсь стать первым», - сказал вратарь в интервью "Чемпионату". Кроме того, Довбня рассказал о себе и своей жизни множество интересных фактов.

"Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, что я достиг на данный момент, останется моим максимумом, я буду горд перед семьёй и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, я всё делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно", - говорит голкипер.

Василий Кучин