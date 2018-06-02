Жителя Камчатки суд на семь лет отправил в колонию за преступления против несовершеннолетних, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Камчатки.

Установлено, что в сентябре 2017 года, находясь на собственном балконе первого этажа в городе Вилючинске, несколько дней подряд мужчина демонстрировал свой половой орган проходившим мимо школьницам. Жестами он приглашал девочек подойти поближе.

В результате жертвами развратных действий жителя Камчатки стали шесть несовершеннолетний, пятерым из них не исполнилось и 12 лет.

За совершенное преступление мужчина проведет в колонии строго режима семь лет. Кроме того, ему предстоит выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму 280 тысяч.

Екатерина Лапкина