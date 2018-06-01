С сегодняшнего дня в России начнут маркировать обувь, однако пока это не в обязательном порядке, сообщает DEITA.RU.

Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте правительства. Предполагается, что эксперимент поможет участникам рынка более комфортно перейти к обязательной маркировке, которая по решению правительства вводится c 1 июля 2019 года.

Сообщается, что в пилотном проекте принимают участие ключевые игроки обувного рынка - это и производители, и логистические компании, и ритейл.

Система фиксирует переход товара от собственника к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что делает невозможным вброс нелегальной продукции. Вывод товара из оборота будет производиться тогда, когда кассир пробьет чек и продаст пару обуви. Обувь подлежит возврату и в этом случае она снова попадет в Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров"Честный ЗНАК".



Предполагается, что переход на цифровую маркировку должен привести к снижению стоимости товаров для покупателей на 10 процентов. Это произойдет за счет ухода с рынка нелегальной продукции. Также на снижение стоимости могут повлиять оптимальное планирование производства и повышение оборачиваемости продукции, существенная экономия в логистике на операционных затратах.

Ирина Петрова