драгоценности, кольцо
Источник изображения: pixabay
Читайте также:

С 1 июня на ювелирных изделиях появятся специальные метки, сообщает DEITA.RU.

В Постановлении Правительства РФ говорится, что с 1 июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней и изделий из них. 

В документе указан список ювелирных изделий, которые будут промаркированы. Эксперимент продлится полгода (до 1 ноября). 

Цель его заключается в том, чтобы проверить технические возможности системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

Помимо этого, с 1 июня налог будут  взыскивать и со счетов в драгметаллах. Взыскание налога с таких счетов могут осущетсвлять при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и валютных счетах. 

Ирина Петрова 

Читайте также: