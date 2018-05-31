С 1 июня на ювелирных изделиях появятся специальные метки, сообщает DEITA.RU.

В Постановлении Правительства РФ говорится, что с 1 июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней и изделий из них.

В документе указан список ювелирных изделий, которые будут промаркированы. Эксперимент продлится полгода (до 1 ноября).

Цель его заключается в том, чтобы проверить технические возможности системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

Помимо этого, с 1 июня налог будут взыскивать и со счетов в драгметаллах. Взыскание налога с таких счетов могут осущетсвлять при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и валютных счетах.

Ирина Петрова