В 89 лет доктор Рут Вестхаймер по-прежнему страстно относится к сексу. В частности, она любит помогать другим жить полноценной сексуальной жизнью и иметь полноценные отношения, рассказывает DEITA.RU.

Вот три наиболее распространенных проблемы, которые Вестхаймер видит в отношениях и сексе.

Нереалистичные ожидания

У людей есть ожидания, которые невозможно удовлетворить. И это по-прежнему остается большой проблемой, говорит Вестхаймер. Во многих случаях эти стандарты устанавливались средствами массовой информации.

«Голливуд и фильмы говорят нам, что звезды должны мерцать каждую ночь», - говорит Вестхаймер. «Но это не реальность жизни».

Некоторые люди разочарованы тем, что они не достигают множественных оргазмов или не имеют эрекцию, как в эротических фильмах, добавила Вестхаймер. Но она отмечает, что сегодня встречает это явление уже чуть реже, чем 40 лет назад.

«Люди должны быть реалистами, и они должны быть сексуально грамотными».

Трудности с оргазмом

Вестхаймер сказала, что мужчины по-прежнему жалуются на преждевременную эякуляцию, а женщины - на трудности, связанные с достижением оргазма.

Вестхаймер сказала, что преждевременная эякуляция и трудности с оргазмом обычно являются психологическими, а не физическими, и что секс-терапевт может помочь в обоих случаях.

Скука

Рутинность повседневной жизни, по словам Рут Вестхаймер, представляет наибольшую опасность для романтических отношений.

Эксперт считает, что сексуальная скука - лишь второстепенный аспект. Интеллектуальная скука - гораздо хуже.

«Первым шагом в борьбе со скукой является признание того. Что она есть. Один из признаков – постоянная беспричинная усталость».

Потенциальное решение? Вместо того, чтобы искать способы оживить отношения, найдите способы добавить разнообразие в свою собственную жизнь.

Если это не поможет, говорит Вестхаймер, стоит обратиться за профессиональной помощью.

Алина Калинина