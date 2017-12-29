Стало известно, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию, сообщает «Deita.ru».

Об этом рассказал военный эксперт Яков Кедми, по мнению которого киевским силовикам лучше сохранять свои позиции. Это объясняется тем, что их потенциал не идет ни в какое сравнение с военными корпусами Донецкой и Луганской народных республик.

Как пишет РИА ФАН, Кедми уверен, что украинская армия не способна победить военные образования ни в Донецке, ни в Луганске. Того же мнения придерживаются и военные советники из Европы и США.

Поэтому Украине можно только лишь поддерживать напряжение, но не более.



При этом не исключено, что на Украине в любой момент может обостриться ситуация из-за провокаций существующих там бандитских националистических образований.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Киев принял решение воевать.

Таисия Масина