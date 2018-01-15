Эксперт: Размер России – лишь оправдание, чтобы не развивать транспортную инфраструктуру
В начале января 2018 новый глава Владивостока Виталий Веркеенко сообщил, что необходимо уделить особое внимание сфере транспортной инфраструктуры. Чтобы оценить, на какой стадии и транспортная логистика в столице Приморья и в целом по стране, корреспондент DEITA.RU поговорил со специалистами данной области: с одной стороны, доцент кафедры маркетинга, коммерции и логистики ВГУЭС Наталья Белозерцева, преподающая студентам основы логистической деятельности, с другой - заместитель руководителя по развитию и оптимизации транспортных процессов экспедиторской компании «Локомотив-Транзит» Владислав Абрашко.
Какие проблемы транспортной логистики в России сегодня Вы можете выделить?
В.А.: Основная проблема для нашей страны – это отсутствие современной инфраструктуры - во всей стране ужасные дороги, из-за которых замедляется процесс доставки груза, увеличивается в разы износ автомобильной техники. По этой же причине ухудшается моральное состояние водителей. Отсутствие квалифицированных специалистов в области анализа оптимизации маршрутов и остальных транспортных процессов тоже тормозит рабочие процессы.
Н.Б.: Стоит добавить, что по данным международных исследований, интегральный логистический рейтинг (LPI) ставит Россию на 90-е место по уровню предоставления логистических услуг. На первом месте – Германия. В эту оценку входит эффективность таможенного оформления, своевременность поставок, качество работы логистических операторов, возможность отслеживания грузов, простота организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам.
Существует мнение, что из-за размеров нашей страны выстроить идеальную систему грузопотоков на ее территории - нереально. Действительно ли это так?
В.А.: Построить оптимизированный механизм грузопотоков на территории России возможно, но отрасль очень сильно нуждается в господдержке. Да, у нас огромная страна, но посмотрите на Китай, США, Канаду – эти государства входят в пятерку крупнейших в мире, и уровень транспортной логистики у них один из высочайших. Размер страны – это лишь оправдание, чтобы не развивать транспортную инфраструктуру.
Насколько сильно и в какую сторону изменилась ситуация в транспортной логистике после оснащения грузовиков системой «Платон»? Усложняет ли процесс транспортировки это нововведение?
В.А.: Из-за «Платона» в прошлом году резко вырос спрос на железнодорожные перевозки, так как возить вагонами стало намного выгоднее, и гораздо безопаснее, чем грузовиками. В целом, на крупных транспортных организациях введение системы «Платон» серьезно не отразилось, этим законом был нанесен сокрушительный удар по частникам–дальнобойщикам, многие из которых впоследствии понесли серьезные убытки.
Н.Б.: Система «Платон» создана для сбора дополнительной платы, предназначенной для ремонта дорожной инфраструктуры. Этот сбор увеличивает транспортный тариф и, в конечном итоге, себестоимость перевозимого товара. Другого влияния на логистику он не оказывает.
Какие товары и откуда в основном импортируют в Приморье? Что из нашего края и куда идет на экспорт?
В.А.: В основном, поток импорта сегодня идет из Китая, Кореи и Японии, откуда везется бесчисленное количество абсолютно разнородных товаров: автомобили и спецтехника, химия и косметика, товары широкого потребления, различные механизмы для производства.
На экспорт из Приморья идет, как правило, сырье – лес, различные пиломатериалы, уголь и кормовые культуры.
Н.Б.: В кризисный период изменился баланс экспорта-импорта. Если раньше в экспортном направлении уходило большое количество порожних контейнеров, то теперь они заполнены продуктами питания, кондитерской, алкогольной продукцией и т.п. Увеличился экспорт массовых грузов – зерна, сои, гречки.
Каких специалистов по логистике готовят сегодня университеты? Дают ли в их стенах необходимые знания, которые молодые специалисты смогут применить в своей профессиональной сфере?
Н.Б.: Логистика очень разнообразна – она включает в себя разные сферы: закупки, сбыт, транспорт, склад, управление запасами. Университет дает базовые представления об этих сферах. Главное в логистике – это комплексный подход, координация усилий всех отделов предприятия или всей цепочки поставок на организации бесперебойного и экономичного перемещения сырья, материалов, готовой продукции. Выпускники, которые успешно овладевают этими знаниями, становятся успешными и в профессии.
Климатические условия, безусловно, играют важную роль в логистике. Как вы боретесь с финансовыми и временными издержками, когда ваша организация сталкивается с такими ситуациями?
В.А.: В нашей компании сотрудники регулярно мониторят погодные условия, особенно в зимний период, когда даже небольшой снегопад может спровоцировать в городе настоящий автомобильный коллапс, который повлечет за собой транспортные издержки: простой грузовиков, ненужный расход топлива и времени. Мы стараемся избегать таких проблем, насколько это позволяют наши возможности.
Какие перспективы вы видите в ближайшие 10-15 лет в отрасли?
Н.Б.: Хочется видеть радужные перспективы, потому что потенциал нашего региона очень высокий. Транзит азиатских грузов в Европу через порты Владивосток, Восточный может быть многократно увеличен. Но нужны инвестиции в инфраструктуру и координация работы таможенных структур в транспортных узлах. Если государство будет последовательно в своем желании интегрировать Дальний Восток в логистическую систему Азиатского региона, поднять его развитие на уровень наших соседей – Китая, Кореи, Японии, то все будет отлично. Если нет, то наше технологическое отставание будет продолжать увеличиваться, и мы останемся на обочине мировых транспортных потоков, которые уйдут по Новому шелковому пути из Китая через Казахстан и Ближний Восток.
Если говорить о развитии технологий, то не стоит забывать о достаточно скором (через 5-10 лет) внедрении грузовых беспилотных перевозок, доставку мелких грузов дронами, внедрении искусственного интеллекта в управление грузопотоками. В России все эти разработки также ведутся – главное, чтобы они своевременно внедрялись, и технологическое отставание от ведущих западных стран, а также Китая, сокращалось.
В.А.: Российская логистика переживает процесс становления уже не первый десяток лет. На данный момент ощущается, что ее уровень в нашем регионе повышается, пускай и очень медленно. Долго, дорого и не всегда безопасно – довольно обобщающее утверждение по отношению к нашей сфере грузоперевозок, но по сравнению с тем, как работают зарубежные транспортные корпорации, сегодня оно верное, как мне кажется. Основной принцип логистики - координация действий всех участников процесса транспортировки на различных её стадиях. В наших реалиях этот признак «хромает». С этим нужно бороться.
Максим Низкодубцев