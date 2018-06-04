В Росрыболовстве рассказали, почему российские рыбаки сегодня предпочитают отправлять свой улов за рубеж, как федеральное агентство будет переориентировать их на внутренний рынок, и можно ли будет когда-нибудь увидеть на прилавках российских городов дешевую рыбу и морепродукты, сообщает DEITA.RU.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на прошлой неделе отметил, что в России для развития рыбной торговли необходимо стимулировать строительство комплексов для переработки морских обитателей. Также, по его словам, кардинальных мер по запрету экспорта рыбы применять не хотелось бы во многом из-за того, что в такой ситуации рыбаки завалят отечественный рынок дешевым продуктом, который россияне не успеют раскупить до того, как он испортится. Помимо этого, разрабатывается законопроект, согласно которому теперь отечественным рыбакам при поставке сырья на внутренний рынок и при отправке его в переработанном виде на экспорт будет предоставляться льгота в размере 85% от общей ставки. Стоит отметить, что при экспорте свежевыловленной рыбы компания будет платить все сто процентов. Таким способом в Росрыболовстве хотят ограничить вывоз сырья за границу и переориентировать некоторую его часть на отечественный рынок.

На вопрос о том, появится ли в нашей стране когда-нибудь рыба, доступная каждому жителю, Шестаков заявил, что важный вопрос для реализации этой идеи – создание инфраструктуры и стабильно работающей транспортной системы. Например, нужны специализированные агрокомплексы, где рыба могла бы выращиваться в огромном количестве, и тем самым необходимость на шхунах выходить в открытое море бы снизилась, сократив расходы рыболовецких компаний. Но с такими комплексами пока ситуация напряженная, согласился чиновник.

Несмотря на это, глава Росрыболовства добавил, что начиная с 2015 года началась реализация программы «Русская рыба», которая направлена на то, чтобы рыбопромышленные компании сотрудничали напрямую с крупными сетевыми супермаркетами и переработчиками, что в прогнозах позволит снизить цену на конечный продукт.

Генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин считает, что для решения подобных проблем достаточно создать в России рыбные аукционы: «Необходимо всю торговлю рыбой и морепродуктами сделать максимально прозрачной. Достаточно операции купли-продажи проводить через организованные биржевые и аукционные торги, что позволит цепочке посредников-перекупщиков постепенно исчезнуть, а, вместе с этим устранится и накрутка, за счет которой эти самые посредники и кормятся. Само собой, и цена конечного продукта заметно упадет в цене. Не стоит думать, что в таких мероприятиях принимают участие только крупные компании, но и простые жители».

Максим Низкодубов