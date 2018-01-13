Эксперты консалтингового центра «Expert Group» дали оценку «временной администрации» врио губернатора Приморского края, сообщает DEITA.RU.

В своем докладе «100 дней врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко: Курс на «политическую реновацию» эксперты полагают, что изначально сложившаяся ситуация в регионе предполагала, что до выборов губернатора Приморского края перед врио Тарасенко не ставится задача регионального прорыва по тем или иным направлениям. Поскольку «роли медиатора было достаточно для того, чтобы сформировать атмосферу всеобщего консенсуса и консолидации, тем самым задействовав существующие региональные ресурсы для решения приоритетных задач».

При этом Тарасенко начал выстраивать собственную временную администрацию по принципу «эффективности», фактически отодвинув на второй план критерий связей с местными ПФГ. Как полагают авторы доклада, на данном этапе у Андрея Тарасенко нет ресурсов для выстраивания постоянной кадровой структуры, в связи с чем временный статус краевой администрации является наиболее оптимальным форматом, как минимум, до официального избрания в сентябре 2018 года.

Отмечается, что первые кадровые решения были связаны с точечной зачисткой команды Владимира Миклушевского и коснулись сразу четырёх вице-губернаторов: Игорь Степаненко (внутренняя политика), Евгений Полянский (информационная политика), Илья Ковалёв (образование, молодёжная политика), Денис Бочкарёв (сельское хозяйство). Позже свои посты покинули и вице-губернатор Эдуард Портнов (строительство), Александр Юров (ЖКХ, ТЭК), а также первый вице-губернатор Василий Усольцев (промышленность, экономика).

Кадровой зачистке подвергся и ряд департаментов администрации Приморского края и КГУП «Примтеплоэнерго», где была уволена Алёна Григорьева. В конечном счёте, свои позиции во временной администрации Андрея Тарасенко сохранили три вице-губернатора из команды Владимира Миклушевского: Алексей Сухов (аппарат администрации, организационные вопросы), Павел Серебряков (здравоохранение, спорт, социальное развитие), Геннадий Сыромятнов (правовые вопросы, взаимодействие с силовыми структурами).

«Наблюдая за точечной зачисткой кадровых позиций можно сделать вывод о том, что при назначении Андреем Тарасенко были получены рекомендации со стороны кураторов из администрации президента, отслеживавших в постоянном режиме ситуацию в команде экс-губернатора Владимира Миклушевского» - заключают эксперты. Отмечая, что контрпроцесс по замещению вакантных должностей в команде Андрея Тарасенко был не менее интересен, авторы доклада дали оценку представителям «временной администрации» Тарасенко (а ввиду последних заявлений врио о скором реформировании администрации в правительство, вполне вероятно, будущих обладателей министерских портфелей)

Дмитрий Братыненко (внутренняя и информационная политика)

Одним из первых назначенных вице-губернаторов стал Дмитрий Братыненко, за которым был закреплён внутриполитический блок. Должность политического заместителя была усилена направлениями по информационной и молодёжной политике, а также международному сотрудничеству и туризму. Таким образом политический вице- губернатор получил широкий спектр полномочий, позволяющий вести в одном ключе региональную внутреннюю и информационную политику. Само по себе назначение Дмитрия Братыненко было тактически верным (по некоторой информации, Братыненко был рекомендован новому главе региона представителями полпредства и Администрации Президента РФ). Во-первых, он не был связан с местными ПФГ. Во-вторых, он успел погрузиться в политические процессы региона и изучить позиции ключевых политических акторов, так как начал свою работу в Приморье ещё весной 2017 года в рамках подготовки к избирательной кампании «Осень 2017». На данный момент вице-губернатор в целом успешно отработал тему назначения главы Владивостока, однако настоящей проверкой на прочность станут выборы Президента РФ 18 марта 2018 года.

Константин Межонов (образование и культура)

До назначения вице- губернатором по вопросам образования и культуры Константин Межонов более полугода был исполняющим обязанности главы Владивостока. Фактически он стал первым «имиджевым паровозом» во временной администрации Андрея Тарасенко и подтвердил продуманность кадровой политики врио губернатора.



