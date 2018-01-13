Эксперты консалтингового центра «Expert Group» дали оценку «временной администрации» врио губернатора Приморского края, сообщает DEITA.RU.
В своем докладе «100 дней врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко: Курс на «политическую реновацию» эксперты полагают, что изначально сложившаяся ситуация в регионе предполагала, что до выборов губернатора Приморского края перед врио Тарасенко не ставится задача регионального прорыва по тем или иным направлениям. Поскольку «роли медиатора было достаточно для того, чтобы сформировать атмосферу всеобщего консенсуса и консолидации, тем самым задействовав существующие региональные ресурсы для решения приоритетных задач».
При этом Тарасенко начал выстраивать собственную временную администрацию по принципу «эффективности», фактически отодвинув на второй план критерий связей с местными ПФГ. Как полагают авторы доклада, на данном этапе у Андрея Тарасенко нет ресурсов для выстраивания постоянной кадровой структуры, в связи с чем временный статус краевой администрации является наиболее оптимальным форматом, как минимум, до официального избрания в сентябре 2018 года.
Отмечается, что первые кадровые решения были связаны с точечной зачисткой команды Владимира Миклушевского и коснулись сразу четырёх вице-губернаторов: Игорь Степаненко (внутренняя политика), Евгений Полянский (информационная политика), Илья Ковалёв (образование, молодёжная политика), Денис Бочкарёв (сельское хозяйство). Позже свои посты покинули и вице-губернатор Эдуард Портнов (строительство), Александр Юров (ЖКХ, ТЭК), а также первый вице-губернатор Василий Усольцев (промышленность, экономика).
Кадровой зачистке подвергся и ряд департаментов администрации Приморского края и КГУП «Примтеплоэнерго», где была уволена Алёна Григорьева. В конечном счёте, свои позиции во временной администрации Андрея Тарасенко сохранили три вице-губернатора из команды Владимира Миклушевского: Алексей Сухов (аппарат администрации, организационные вопросы), Павел Серебряков (здравоохранение, спорт, социальное развитие), Геннадий Сыромятнов (правовые вопросы, взаимодействие с силовыми структурами).
«Наблюдая за точечной зачисткой кадровых позиций можно сделать вывод о том, что при назначении Андреем Тарасенко были получены рекомендации со стороны кураторов из администрации президента, отслеживавших в постоянном режиме ситуацию в команде экс-губернатора Владимира Миклушевского» - заключают эксперты. Отмечая, что контрпроцесс по замещению вакантных должностей в команде Андрея Тарасенко был не менее интересен, авторы доклада дали оценку представителям «временной администрации» Тарасенко (а ввиду последних заявлений врио о скором реформировании администрации в правительство, вполне вероятно, будущих обладателей министерских портфелей)
Дмитрий Братыненко (внутренняя и информационная политика)
Одним из первых назначенных вице-губернаторов стал Дмитрий Братыненко, за которым был закреплён внутриполитический блок. Должность политического заместителя была усилена направлениями по информационной и молодёжной политике, а также международному сотрудничеству и туризму. Таким образом политический вице- губернатор получил широкий спектр полномочий, позволяющий вести в одном ключе региональную внутреннюю и информационную политику. Само по себе назначение Дмитрия Братыненко было тактически верным (по некоторой информации, Братыненко был рекомендован новому главе региона представителями полпредства и Администрации Президента РФ). Во-первых, он не был связан с местными ПФГ. Во-вторых, он успел погрузиться в политические процессы региона и изучить позиции ключевых политических акторов, так как начал свою работу в Приморье ещё весной 2017 года в рамках подготовки к избирательной кампании «Осень 2017». На данный момент вице-губернатор в целом успешно отработал тему назначения главы Владивостока, однако настоящей проверкой на прочность станут выборы Президента РФ 18 марта 2018 года.
Константин Межонов (образование и культура)
До назначения вице- губернатором по вопросам образования и культуры Константин Межонов более полугода был исполняющим обязанности главы Владивостока. Фактически он стал первым «имиджевым паровозом» во временной администрации Андрея Тарасенко и подтвердил продуманность кадровой политики врио губернатора.
Помимо того, что Константин Межонов имеет определённую электоральную поддержку со времён работы в Законодательном Собрании Приморского края и партии «Справедливая Россия», более всего он известен в образовательной сфере (ранее возглавлял управление образования и науки Приморского края).
Татьяна Казанцева (экономика и финансы)
Назначение Андрея Тарасенко произошло за месяц до запуска процедуры принятия бюджета на 2018 год. Вполне вероятно, что для врио Губернатора было важно не только в короткие сроки вникнуть в бюджетные процессы региона, но и усилить позиции главного финансиста Приморья, директора департамента финансов Приморского края Татьяны Казанцевой. Это позволило сформировать атмосферу доверия между чиновниками, а также придать Казанцевой статус политического агента, способного более оперативно принимать решения в соответствии с приоритетами, обозначенными главой региона.
Александр Костенко (промышленность и лесное хозяйство)
Ещё один вице- губернатор чья компетентность и опыт позволяют выполнять функцию «имиджевого паровоза». Вообще возвращение Александра Костенко в Администрацию Приморского края можно считать одним из наиболее успешных достижений кадровой политики Андрея Тарасенко. При этом на этот раз Костенко отдали две важные сферы – лесное хозяйство и промышленность, не взвалив на него экономический блок.
Валентин Дубинин (сельское хозяйство)
Назначение Вячеслава Дубинина проходило в оперативном режиме, что судя по всему было связано со срывом кадровых договорённостей у Андрея Тарасенко, который после увольнения Дениса Бочкарёва заявил о наличии собственной кандидатуры на этот пост. Вместе с тем, Дубинин вполне компетентен для реализации промежуточных задач и контроле над сферой сельского хозяйства.
Алексей Немков (градостроительство, транспорт, земельные и имущественные отношения)
Сфера градостроительства для Приморского края достаточно болезненная, и не случайно Юрий Трутнев подарил Андрею Тарасенко строительный мастерок в момент его назначения на должность врио Губернатора Приморского края. Для Тарасенко было важным усилить данное направление компетентным человеком, с высоким уровнем личного доверия. Таковым оказался Алексей Немков, ранее занимавший пост заместителя Андрея Тарасенко в ФГУП «Росморпорт».
Станислав Ершов (представительство при Правительстве РФ)
Ранее о должности вице-губернатора по взаимодействию с федеральными органами власти было известно в период непродолжительной работы Владимира Балана. Тем не менее, для Андрея Тарасенко необходимо иметь доверенное лицо с полномочиями представлять интересы региона в Москве (по некоторой информации, Ершов, как и Братыненко был рекомендован полпредством).
Гагик Захарян (ЖКК, ТЭК)
Биография назначенного вице-губернатора говорит о наличии опыта работы в сфере энергетики. Более шести лет он занимал должность генерального директора в дочерней компании Министерства по атомной энергетике РФ ОАО «СтавропольАтомЭнергоСбыт» в г. Ставрополе. С 2009 по 2014 года по возглавлял компанию ЗАО «ЭнергоПроект» г. Санкт-Петербург, одну из крупнейших компаний в России, специализирующейся в области электроэнергетики. Вполне вероятно, опыт Захаряна будет использован в ситуации с выводом из кризиса краевого предприятия «Примтеплоэнерго».
Константин Богданенко (социально-экономическое развитие региона)
Назначение Константина Богданенко многими было воспринято как расторговка в процессе конкурса на пост главы Владивостока. Не исключая данного утверждения, Консалтинговый центр мы исходим из формальной необходимости появления такого заместителя, учитывая реализацию механизмов развития Дальнего Востока, а также очевидный запрос на улучшение работы по данным направлениям со стороны полпредства Президента РФ в ДФО.
«Произведённые кадровые перестановки показывают, что Андрей Тарасенко действительно руководствовался в первую очередь критериями эффективности для максимально продуктивной работы краевой администрации в переходный период. Вместе с тем, если всё-таки обратить внимание на политическую составляющую данного процесса, то мы увидим, что временную администрацию Андрей Тарасенко формировал по принципу коалиции – объединение наиболее эффективных представителей местных ПФГ для достижения общих целей. При этом связь с ПФГ можно назвать условной, означающую формирование каналов прямой коммуникации с региональной властью, но не лоббированию интересов патронов» - заключают эксперты.
Андрей Горюнов