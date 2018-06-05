Владимир Путин поставил амбициозную задачу перед правительством – в течение очередного 6-летнего срока его президентства страна должна попасть в список пяти крупнейших экономик мира. Корреспондент DEITA.RU вместе с экспертами Владивостока попытался разобраться, насколько реален этот замысел в нынешнем экономическом положении.

Стоит сказать, что попытки России встать в один ряд с экономикой США, Германии, Японии, КНР и Великобритании за последние 20 лет так и не увенчались успехом.

«По результатам 2017-го показатели ВВП в размере 1,7 триллиона долларов поставили Россию далеко за пределы орбиты ведущих государств мира. Помимо этого, мы умудрились уступить по уровню экономики, пускай небольшому, но одному из самых развитых штатов Америки – Калифорнии, чего уж говорить об экономике США в целом», - высказался доктор политических наук Алексей Мамычев.

Выяснилось, что крупнейшая в мире киноиндустрия Голливуда, сосредоточенная в Калифорнии - не основной источник доходов штата. На солнечном юге США в 2017 году серьезный рост затронул практически все секторы экономики – финансы, строительство, недвижимость, бизнес-услуги – везде уровень ВВП повысился на 2,5-6 процентов.

«Несмотря на это, влияние Голливуда тоже не стоит недооценивать. Калифорния получает десятки миллиардов долларов в казну из-за торговли сопутствующими товарами и услугами, связанными с индустрией кино. Кремниевая долина тоже вносит свой вклад в экономику штата – именно там расположены штаб-квартиры всех ведущих IT-компаний мира – Apple, eBay, Google, Yahoo и другие. Доход одного только «яблочного гиганта» за прошлый год составил чуть больше 200 миллиардов долларов. Вы только вдумайтесь, что сегодня разница между объемом ВВП всей России и Калифорнии составляет целый триллион долларов, и, как вы понимаете, не в пользу нашего государства. О каком вхождении в топ-5 экономик мира может быть речь?», - поделился мнением приморский финансист Вячеслав Кузнецов.

Напомним, президент давал подобное распоряжение правительству еще в 2011-м, а потом и в 2016 годах, но ни одно из них так и не было выполнено. Причинами провала называли экономический кризис в 2008-м, ослабление курса рубля, осложнение взаимоотношений с мировым сообществом после присоединения Крыма, и падение стоимости нефти.

Вячеслав Кузнецов уверен, что экономика напрямую зависит от уровня образования, медицины и производства: «Сейчас у нас во всех сферах проблемы, это ни для кого не секрет. Наверное, только с развитием и обслуживанием военно-промышленного комплекса все не так плохо. Последние 6 лет наблюдается «консервация» всех экономических показателей и в ближайшую пятилетку они только продолжат стагнировать. В той ситуации, в который мы находимся сейчас, войти в пятерку стране не то что за 6 лет, в принципе нереально, не пересмотрев всю деятельность государственного аппарата управления».

Самым объективным показателем оценки благосостояния населения специалисты считают уровень ВВП на душу населения. Используя его, можно определить, сколько производится товаров и услуг в той или иной стране в пересчете на одного жителя. Согласно этим данным, в прошлом году Россия оказалась за пределами первых 50-ти стран, заняв лишь 52 место с 27,8 тысячами долларов на человека, уступив Малайзии, Польше, Эстонии, Литве, Новой Зеландии, Мальте и многим другим странам.

Максим Низкодубов