Накануне, 25 декабря, в популярном паблике Instagram опубликовали шокирующее видео. Ночь. Глухая тайга. Трасса. На обочине сидит тигр и наблюдает за проезжающими мимо машинами. И все это происходит, по словам автора ролика, неподалеку от Князе-Волконского сельского поселения Хабаровского края, сообщает Deita.ru.

Напомним, на прошлой неделе краснокнижный хищник загрыз двух собак в селе Благодатном, которое входит в состав Князе-Волконского сельского поселения Хабаровского района.

На данный момент на месте работают охотоведы. По словам генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, после того, как охотоведы отпугнули тигра, он ушел в глухую тайгу и больше в пределах населенных пунктов не появлялся. Если вдруг хищник снова придет к людям, он будет отловлен. «Тем более что еще в субботу, 23 декабря, из Москвы было получено разрешение на его отлов», — говорит Сергей Арамилев. И в этом случае специалисты начнут выяснять, по какой причине зверь вышел к людям, достаточно ли ему пищи и здоров ли он.

Посмотрев опубликованное в Instagram видео, Сергей Арамилев отметил, что по нему очень сложно судить, где события происходят, и еще сложнее однозначно утверждать, что это автодорога вблизи Князе-Волконского сельского поселения. «На самом деле сложно понять, где снят тигр. Никак невозможно понять, где этот участок автодороги находится. У тигра нормальное поведение. Например, когда тигр переходит дорогу и неожиданно останавливается машина, он пытается либо затаиться, либо уйти. Здесь видно, что тигр собирается убегать», — дал оценку поведению тигра на видео Сергей Арамилев.

После просмотрев видео, гендиректор центра «Амурский тигр» передал видеосъемку специалистам, которые будут выяснять, в каком месте была проведена видеосъемка.

Екатерина Лапкина