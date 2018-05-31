Во Владивостоке могут появиться автобусные экспресс-маршруты, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации. Такое заявление сделал глава приморской столицы Виталий Веркеенко.

В апреле 2019 года завершается действие трехлетнего контракта с коммерческими перевозчиками. До этого времени планируется серьезно пересмотреть маршрутную сеть города, в том числе по просьбе студентов ДВФУ планируем ввести экспрессы.

В управлении транспорта администрации города пояснили, что, скорее всего, шаттлы будут работать на маршруте «ВГУЭС – ДВФУ» или «Изумруд» – ДВФУ», делая всего несколько остановок. Таким образом, время, за которое можно будет добраться до острова, намного сократится.

Отмечается, что по предложению студентов ДВФУ может быть скорректировано расписание автобусов. В ближайшее время представители вуза проведут опрос среди студентов на предмет определения количества нуждающихся в ежедневном перемещении в кампус и обратном направлении, представят полученные данные в управление транспорта и уже после изучения этих данных будет принято решение об изменении в графиках движения.

Екатерина Лапкина