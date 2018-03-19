Cпасатели МЧС России организовали и провели сбор в полевых условиях в пещере, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС Приморья. Трёхдневный спелеологический поход проходил с 16 по 18 марта в селе Сергеевка Партизанского района по маршруту: пещера «Приморский Великан» – пещера «Белый дворец» – пещера «Кабарга». Сопровождал ребят главный специалист Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Приморскому краю Денис Назаров.

Во время спелеопохода представители Главного управления и специалисты аварийно-спасательных формирований отработали со студентами такие важные элементы как: передвижение группы на маршруте, организация жизнеобеспечения в полевых условиях, организация полевого лагеря, проведение аварийно-спасательных работ, оказание первой помощи пострадавшему и его транспортировка к месту передачи медицинским работникам, решение проблем экологической культуры.

«Проведение мероприятий именно в такой форме являются наиболее эффективными, так как в их процессе ребятам представляется отличная возможность на практике в ситуации, приближенной к экстремальной, закрепить уже имеющиеся навыки и умения, и получить новые знания. В целом, участники с поставленными задачами справляются успешно, в чём-то мы им подсказываем, но во многом они отлично справляются сами. Мы испытываем гордость, что наши ребята такие заинтересованные, эрудированные, постоянно стремятся к развитию и самосовершенствованию. Этот год объявлен в системе МЧС России годом культуры безопасности. Умение грамотно применять полученные знания о действиях в чрезвычайной ситуации – это и есть культура безопасности», – подчеркнул главный специалист Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Приморскому краю Денис Назаров.

Михаил Грач