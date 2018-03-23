Партия морских тропических гидробионтов прибыла рейсовым самолетом из Манилы, сообщили DEITA.RU в приморском океанарниуме.

Процесс транспортировки прошел по уже отработанной схеме: рыбы были помещены в емкости с соблюдением оптимальных пропорций воздуха и воды, а также необходимого уровня PH и насыщенности кислородом.





Отбор и перелет животных контролировали ихтиопатологи и биологи Приморского океанариума. В прибывшей партии - около 450 особей без малого 20 видов. Среди них - широкий спектр различных рыб-бабочек, ангелов и сладкогубов, и также крылатка-зебра, дисковидный платакс, рыба-белка, пурпурный огненный бычок и другие.





Все животные выловлены в дикой природе. Их поселили в Научно - адаптационном корпусе, где рыбы пройдут обязательную антибактериальную и противопаразитарную обработку. После тридцатидневного карантина, если специалисты сочтут их здоровыми, животных переведут в главный корпус. Они будут жить в аквариумах экспозиции «Тропические моря».

Михаил Грач