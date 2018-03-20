Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей оставят без света жителей 71 дома во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).
Отключения пройдут во вторник, 20 марта, с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
Ленинский район
Краснознаменный пер. 9/11
Нейбута ул. 53
Первомайский район
50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26, 26А, 26Б, 28
Вилкова ул. 11, 20, 3, 5, 7, 9
Первореченский район
100-летия Владивостока пр-кт 64Б
Гамарника ул. 22, 24, 24В, 26, 26А
Постышева ул. 17, 19, 21, 23
Советский район
Воровского ул. 46
Кирова ул. 18, 20
Ключ 4-й ул. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98
Курчатова ул. 1, 10, 15, 3, 5, 7, 9
Рокоссовского ул. 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 5А, 7, 9
Семирадского ул. 12, 14, 16, 18
Заречная 1-я ул. 10
Фрунзенский район
Верхнепортовая ул. 10, 12, 6
Посьетская ул. 14
Хабаровская ул. 26, 28.
Таисия Масина