Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей оставят без света жителей 71 дома во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Отключения пройдут во вторник, 20 марта, с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

Ленинский район

Краснознаменный пер. 9/11

Нейбута ул. 53

Первомайский район

50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26, 26А, 26Б, 28

Вилкова ул. 11, 20, 3, 5, 7, 9

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт 64Б

Гамарника ул. 22, 24, 24В, 26, 26А

Постышева ул. 17, 19, 21, 23

Советский район

Воровского ул. 46

Кирова ул. 18, 20

Ключ 4-й ул. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98

Курчатова ул. 1, 10, 15, 3, 5, 7, 9

Рокоссовского ул. 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 5А, 7, 9

Семирадского ул. 12, 14, 16, 18

Заречная 1-я ул. 10

Фрунзенский район

Верхнепортовая ул. 10, 12, 6

Посьетская ул. 14

Хабаровская ул. 26, 28.

Таисия Масина