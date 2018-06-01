Киев оказался не готов к борьбе с целым рядом заболеваний, включая ботулизм, бешенство, корь, ветряную оспу и даже столбняк, сообщает DEITA.RU

Министерство здравоохранения Украины вынуждено признать, что большинство амбулаторий в стране не имеет достаточного количества препаратов для вакцинирования здоровых людей и лечения уже заболевших пациентов.

Как пишет РИА ФАН, для того, чтобы получить необходимую медпомощь жители вынуждены, несмотря на запреты властей, обращаться в соседние государства.

Украинский юрист Ольга Литовец отметила, что теперь Украина столкнулась с принципиально новым для себя видом эмиграции — массовым исходом населения, ищущего за рубежом «медицинского убежища». Она подчеркнула, что ранее Минздрав Украины с одобрения команды Порошенко запретил использование в стране сыворотки и вакцин российского и белорусского производства. Сегодня доведенные до отчаяния люди вынуждены либо добывать эти медикаменты контрабандным путем, либо просто уезжать туда, где медицина, по словам юриста, не зависит от амбиций отдельно взятых политиков.



На данный момент страну уже покинули несколько тысяч человек и количество их растет ежедневно. Становится ясным, что если местное правительство не предпримет ряд срочных мер по спасению ситуации, уже завтра можно будет услышать о массовой гибели украинцев от поддающихся простому лечению заболеваний.

Таисия Масина