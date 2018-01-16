Хабаровский филиал АО «ДРСК» призывает заявителей более ответственно относиться к своим обязательствам по договору технологического присоединения, сообщает DEITA.RU.

В текущем году хабаровскими энергетиками принято решение начать реализацию более жесткой политики в отношении нерадивых заявителей и обращаться за урегулированием данного вопроса в суд, руководствуясь нормами действующего законодательства. Так, согласно статьям 309-310 ГК РФ обязательства, взятые на себя сторонами заключенного договора, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями. Односторонний отказ от соблюдения норм закона не допускается.

«Поскольку специалисты филиала несут фактические затраты, заявитель обязан их возместить или же реализовать требуемые от него мероприятия по организации фактического подключения заявленного энергопринимающего устройства. Другого цивилизованного пути решения данного вопроса нет, — разъясняет начальник службы перспективного развития и технологического присоединения ХЭС Андрей Кузнецов. — Только за 2017 год по вине как физических, так и юридических лиц неисполненными остались более 1600 таких соглашений на общую сумму более двух миллионов рублей».

Стоит отметить, что большая часть нарушителей — рядовые граждане, желающие подключиться к сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании по льготной ставке, равной 550 руб. Однако фактические затраты энергопредприятия значительно превышают данную сумму договора, и в случае судебного разбирательства с ответчика будут взысканы все понесенные энергетиками расходы.

Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» призывает хабаровчан более ответственно относиться к взятым на себя обязательствам по договору на технологическое присоединение.

Екатерина Лапкина