В Хабаровске впервые прошла благотворительная ярмарка #Энергиядобра, которую провели «Хабаровские электрические сети» (филиал АО «ДРСК»), «Хабаровскэнергосбыт» (филиал ПАО «ДЭК») и организация СРО НП «ЖКХ-Групп», сообщает DEITA.RU.





На мероприятии представили творческие работы воспитанников детских домов Хабаровского края, благотворительного детского фонда «Счастливое детство», а также самих энергетиков. Хабаровчане и гости города могли приобрести различные поделки – от глиняного подсвечника до написанной красками картины. Всего гостям ярмарки было предложено более 300 лотов.





«#Энергиядобра – логичное продолжение наших благотворительных мероприятий внутри компании. В этот раз мы решили выйти за пределы филиала и дать возможность всем желающим помочь детским домам, расположенных вдали от Хабаровска. Уверен, что это первая, но далеко не последняя подобная совместная акция», - отмечает заместитель директора Хабаровских электрических сетей по обеспечению управленческой деятельности Максим Сугоровский.

Все вырученные в ходе энерго-ярмарки средства в ближайшее время будут направлены на приобретение необходимого оборудования для детских домов города Бикин и села Отрадное Хабаровского края.

Екатерина Лапкина