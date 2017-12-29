Бригады филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» восстановили электроснабжение в трех селах Ольгинского района, нарушенное из-за снегопада и сильного ветра, порывы которого местами достигали до 22 м/с. Из-за сложных погодных условий вчера, 28 декабря, в муниципальном районе был введен режим ЧС местного масштаба.

Из-за неблагоприятных погодных явлений 28 декабря в 19-29 произошло отключение линии электропередачи 10 кВ в Ольгинском районе. В результате чего без электроснабжения остались села Пермское, Ветка, Горноводное. К полуночи электроснабжение населенных пунктов было полностью восстановлено. Исключение составили 11 частных домов и один магазин, электроснабжение в которых энергетики планируют восстановить до обеда сегодняшнего дня.

В остальных районах края, где прошли осадки, электроснабжение потребителей приморского филиала АО «ДРСК» осуществляется в обычном режиме.

Напомним, что с сегодняшнего дня по 8 января 2018 года в филиале «Приморские электрические сети» установлен режим повышенной готовности (РПГ) и особый контроль состояния работы технологического оборудования электрических сетей. В этот период энергетики будут держать на особом контроле состояние оборудования и работу энергообъектов. Переход на РПГ — необходимая мера для поддержания надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей во время продолжительных выходных дней.

Михаил Грач