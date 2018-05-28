Россияне продолжают требовать отмены обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на транспортные средства, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступили авторы петиции, опубликованной на ресурсе РОИ.

Напомним, с 1 января 2017 введено требование к оснащению выпускаемых в обращение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб. Соответственно, любой автомобиль, ввозимый в Россию с этого момента физическим или юридическим лицом, обязан иметь модуль ЭРА-ГЛОНАСС с кнопкой SOS. Если такого устройства в машине нет, то ПТС она не получит.

Все помнят, что, с одной стороны, появление системы было вызвано самыми благими намерениями: снижение смертности на дорогах, в первую очередь; с другой, «получилось как всегда» - с массой негативных факторов, недоработок и нарушений.

Не все автомобильные дороги находятся в зоне покрытия сотовой связи в принципе. А значит, что с кнопкой, что без нее – шансы на спасение и экстренное реагирование оперативных служб минимальны. ЭРА приводит к фактическому удорожанию ТС за счет необходимости оплатить сам чудо-прибор и его установку. Однако помимо финансовых затрат возникает вопрос, а возможно ли устанавливать модуль системы в тело автомобиля без нанесения тому повреждений.

Опасение вполне резонное, ведь, согласно регламентирующих работу системы нормативно-правовых актов, установка системы и устройства ЭРА-ГЛОНАСС должна осуществляться на заводе-изготовителе транспортного средства. Других вариантов законом на сегодняшний день просто не предусмотрено. Тем не менее, в Приморье на это «незначительное» обстоятельство было решено закрыть глаза, вместо чего, едва ли не на коленке, в апреле 2017 года был придуман так называемый «временный порядок», в строгом соответствии с которым автомобилистам и было предложено действовать.

«Это была реакция на проблемы, с которыми столкнулись покупатели привезенных из Японии автомобилей», поясняют авторы опубликованной на РОИ инициативы. Также они напоминают, что с 1 июля 2018 года временный порядок прекратит свое действие и постановка на учет привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, так как действия при оборудовании системой ЭРА-ГЛОНАСС подержанных иномарок не прописаны законодательно. К слову, предвосхищая возникновение неизбежных проблем, к правительству с предложением продлить противоречащий законодательству временный порядок обращался врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. И, похоже, был услышан.

Министерство промышленности и торговли России может продлить упрощенный временный порядок установки устройств системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные импортируемые автомобили (в том числе и на территории Приморья) еще до 1 июля 2019 года. Об этом изданию RNS сообщил президент НП ГЛОНАСС Александр Гурко.

Впрочем, данную перспективу сложно отнести к благой вести для автомобилистов. Как небезосновательно полагают многие из них, ЭРА-ГЛОНАСС по своей сути является очередной заградительной мерой, направленной на снижение конкуренции ввозимых в РФ автомобилей и попыткой поднять покупаемость достижений отечественного автопрома.

За время своего появления в Приморье, ЭРА стала по-настоящему риторической, изъезженной темой. Успев собрать внушительную доказательную базу в пользу не только своей неэффективности, но и противоречивости действующим в нашей стране законам.

«Поэтому, новому правительству нужно набраться сил и смелости затем, чтобы отменить постановление, обязывающее автомобилистов к установке кнопки», - уверен общественный деятель Андрей Галицких.

«Но, как мы знаем, федеральный бюджет не резиновый: имеется прямое указание президента, чтобы ЭРА-ГЛОНАСС выходила на самоокупаемость. Дан довольно серьезный толчок для лоббирования интересов одноименного акционерного общества», продолжает эксперт, подметив, что в деле отбивания вбуханных в ЭРУ средств не было придумано источника лучше, чем карманы автовладельцев.

Вопрос, до какой степени будет продолжено государственное проталкивание сугубо коммерческих интересов отдельно взятой компании в лице АО «ГЛОНАСС» на сегодняшний день просто повис в воздухе, полагает собеседник агентства.

«Складывается ощущение, что никто не знает, что делать с кнопкой. Хотя решение, конечно, назрело. Жизнь показала, что ЭРА, в сегодняшнем ее виде - неэффективном, с вызывающим большие нарекания качеством обслуживания - автомобилисту не нужна. Все эти технологии хороши, при условии, что они реально работают. Но вы слышали какие-нибудь радостные комментарии о ее достижениях за последнее время?».

Вот и выходит, что ЭРА-ГЛОНАСС сегодня, словно чемодан без ручки: и нести тяжело и бросить жалко. Приходится придумывать различные дополнительные функции к устройству, главной задачей которого изначально являлось обеспечение безопасности автомобилиста. Так, АО «ГЛОНАСС» неоднократно анонсировало, что «чудо-кнопка» сможет оказывать целый комплекс дополнительных услуг, связанных с навигацией, информационным обменом, удаленной диагностикой транспортных средств. Но не лучше ли, прежде чем расширять функционал, настроить бесперебойную работу основного режима «кнопки»?

Буксировка, техническое обслуживание на месте, юридическая помощь, вызов такси к месту поломки, поиск стоянки, отеля или заказ еды – все это, конечно, приятные мелочи для тех, кто готов за них платить. Вместе с тем, не очень понятно: почему коммерческое предложение одной компании становится не только обязательным условием, но и вовсе подменяет закон. Больше походит на самый что ни на есть побор с населения, или говоря более дипломатичным языком - скрытый налог.

«К сожалению, в стране существует интересная тенденция, когда по сути своей налоги получают другое обозначение. Но фактически выступают фискальным сбором, с той лишь разницей, что не до конца ясно, на выполнение каких задач идут эти поступления. Точно так все и обстоит с ЭРА-ГЛОНАСС – этакой организованной «черной дырой» - заключает Андрей Галицких.

Андрей Горюнов