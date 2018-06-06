Еще больше туристов смогут насладиться миром дальневосточного леопарда и первозданной природы в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе парка.

Ожидается,что поток туристов увеличится с 3 до 7-10 тысяч посетителей в год, для этого созданы новые маршруты, подготовлены экскурсоводы и приняты другие меры.

На сегодняшний день самым популярным в нацпарке является маршрут «Тропой леопарда». Инфраструктурные особенности позволяют принимать здесь тысячи туристов, не нанося вреда уникальной природе.

Новинкой для туристов станет и велосипедный маршрут, который планируется открыть осенью 2018 года. Путь пройдет по склонам высоких холмов и откроет захватывающие панорамные виды величественной природы, моря и даже знаменитых мостов Владивостока.



Еще одно важное направление - это развитие событийного туризма. Уже 18-19 августа впервые состоится творческий фестиваль «Земля леопарда - на стыке культур», который призван привлечь внимание еще большего количества туристов, раскрыть исторический, культурный и природный потенциал юго-запада региона и многообразие местных традиций прошлого и настоящего, во все времена неразрывно связанных с природой.



Таисия Масина