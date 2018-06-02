2 Июнь 2018, 15:25
«Еще один портал»: глубокая яма образовалась на дороге Владивостока
Источник изображения: dps_control
В субботу неравнодушные автомобилисты Владивостока предупредили своих коллег о провалившемся асфальте на одной из дорог города, сообщает DEITA.RU.
По словам подписчика паблика «ДПС-Контроль», возле дома № 32 по улице Ильичева провалился асфальт, сразу за пешеходным переходом, перед лежачим полицейским.
Пользователи Instagram назвали яму порталом. «Ещё один портал», «Порталы открываются по всему городу», — пишут в комментариях.
Екатерина Лапкина