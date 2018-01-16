Во вторник, 16 января, в интернете появилась информация, что посетителей торгового центра «Седанка-Сити» эвакуировали из-за сильного запаха гари, сообщает DEITA.RU.

По словам специального корреспондента DEITA.RU, на территории торгового центра загорелась подсобка. Пожарные быстро приехали и уже все потушили. На данный момент все помещения проветриваются. Никакой эвакуации не производилось.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, информация о возгорании пожарным поступила в 17 часов 10 минут по местному времени. В 17 часов 15 минут огнеборцы прибыли на место происшествия. Через 25 минут пожар был ликвидирован.

Пострадавших нет.

Екатерина Лапкина