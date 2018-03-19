Twitter планирует запретить рекламу криптовалют, первичных предложений монет (ICOs), токенов и кошельков с криптовалютами, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Sky News, ссылаясь на источники, ожидается, что ограничения вступят в силу в течение двух недель.

Запрет связан с предстоящей регуляцией этого сектора. Финансовую рекламу уже ограничили Google и Facebook в связи с опасениями по поводу незаконной деятельности.

Twitter также может запретить все объявления обмена криптовалют с некоторыми исключениями.

Виктор Бруевич