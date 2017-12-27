Четверо детей изъяты из семьи алкоголиков в селе Екатериновка в Приморском крае, сообщает «Deita.ru».

Тревогу забил социальный педагог школы, в которой училась одна из детей. Восьмилетняя девочка длительное время не посещала занятия, что и было доведено до сведения полиции.

Приехав с проверкой к ребенку домой сотрудники правоохранительных органов и комиссии по делам несовершеннолетних обнаружили девочку гуляющей во дворе дома. Проверка дома выявила родителей в сильном алкогольном опьянении. При этом присутствовали трое малолетних детей: двоим на тот момент исполнилось по полгода, еще одному ребенку - полтора года. В квартире царила антисанитария, холод и полное отсутствие продуктов.

В ходе осмотра выяснилось, что дети болеют ОРВИ. Все они изъяты из семьи алкоголиков, старшую девочку забрала бабушка, младших детей поместили в лечебное учреждение, в отношении горе-родителей возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что длинные волосы сына лишили женщину семерых детей.

Таисия Масина