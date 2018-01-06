В Приморье возбуждено уголовное дело по факту железнодорожного травмирования двух девушек, сообщает "Deita.ru".

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту железнодорожного травмирования двух 15-летних девушек.

Как рассказали специалисты, 4 января 2017 года около 10 часов вечер управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух девушек 2002 года рождения, идущих по железнодорожным путям в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа. В результате наезда одна из девушек смертельно травмирована, другая госпитализирована в лечебное учреждение с телесными повреждениями.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что из-за ДТП с участием авто и поезда движение на Дальнереченск пока не восстановлено.

Виктор Бруевич



