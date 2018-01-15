Сейчас вегетарианство очень популярно. Вегетарианцы приводят различные доводы в свою пользу, в то время как те, кто не является вегетарианцем, также находятся, что ответить. Корреспондент DEITA.RUпообщался с жителями Владивостока и узнал об их отношении к вегетарианству и о том, хотели бы они отказаться от мяса и пищи животного происхождения.

Константин, 26 лет

Отношусь к вегетарианству просто. Мне не навязывают поедание брокколи - и слава богу. Если я вдруг сам к этому приду - это уже будет другое дело. А пока вегетарианство не для меня, мой организм чувствует, что ему нужно есть мясо и это ж вкусно.

Арина, 30 лет

Никак не отношусь. Это выбор каждого конкретно взятого индивида…До 13 лет я не ела мяса, колбасу и тому подобное. Только рыба, молочка и овощи. Скажу прямо, то еще удовольствие. Употребление мяса необходимым считаю не только я. Когда я была беременной, мне вместо таблеток прописывали мясо, варенное без специй. И врач говорила: хочешь доходить беременность, ешь отварное мясо.





Иван, 29 лет

Никак не отношусь к вегетарианцам. Говорят, что отсутствие мяса в рационе снижает уровень общей агрессии. Не знаю, насколько это правда. Но раз есть такое явление, значит, кому-то оно нужно. Я бы не хотел практиковать. Но ничего не исключаю. Насчет необходимости есть мясо…таких «догм» нет.

Людмила, 47 лет

К вегетарианству отношусь нейтрально. Все зависит от человека. К мясу отношусь равнодушно. Если есть, могу съесть, нет - ну и не надо. Практиковать вегетарианство не хочу. Мы живем в такое время, что есть мясо не только вредно, но и опасно. Непонятно, чем сейчас кормят этих животных, но это не значит, что надо переходить на вегетарианство, потому что с овощами та же проблема.

Инна, 47 лет

Никак не отношусь к вегетарианству, считаю, что любое ограничение – не всегда польза. Но совершенно не осуждаю людей, которые его проповедуют. Главное, чтобы ничего не навязывали и не пытались обратить в свою веру (улыбается). Я бы не хотела быть вегетарианкой, так как очень люблю рыбу. Любое ограничение, в том числе и еде, не всегда приносит пользу. Если нет каких-то противопоказаний, то любая еда – источник необходимых витаминов, микроэлементов и так далее.





Андрей, 26 лет

К вегетарианству отношусь спокойно. Главное, чтобы это не переходило рамки разумности и не наносило вреда ни только самим потребителям корнеплодов, но и окружающим. А вообще право любого питаться так, как хочется, не переходя при этом в крайности, опасные для здоровья. Сам не практикую и думаю, что не смог бы перейти на такое питание. Так как не мыслю еды без мяса, овощи же, хоть они и вкусные, - все же дополнительные ингредиенты. А вообще, в моей жизни был приятный опыт знакомства с вегетарианской кухней. Бывшая девушка была вегетарианкой и готовила овощные котлеты. И надо отдать должное – они были вполне себе вкусные.

Галина, 42 года

Я спокойно отношусь к вегетарианству. Я бы скорее не хотела практиковать вегетарианство, потому что люблю, если не мясо, то продукты, содержащие животные следы, - точно. Я считаю, это выбор каждого.

Майя, 32 года

Отношусь нормально, но практиковать не по мне, потому что надо есть мясо. Я, к примеру, без мяса голодная.









Ирина, 22 года

К вегетарианству я отношусь, пожалуй, хорошо. Иногда просто тошнит от мысли, что ты жуешь плоть. Думаю над этим вопросом довольно часто, а пару лет спустя, скорее всего, откажусь от мяса. Дело даже не в животных - мне кажется, что различные практики ограничения в еде, подобно Великому посту, придуманы не зря. Очищение организма и улучшение общего состояния - мне кажется, это работает. Мои родители часто говорят, что людям, занимающимся физическим трудом, мясо просто необходимо. Я выбрала умственный труд, назовем это так, все мои решения рано или поздно приведут к отказу от этого продукта. Не уверена, что есть мясо - это хорошо.

Алина, 22 года

Отношусь к вегетарианству адекватно. Я не буду осуждать вегетарианцев уж точно. Это полностью выбор человека, кушать продукты животного происхождения или нет. Я бы попробовала, но в качестве интереса. Я люблю мясо и, наверное, полностью не смогла бы от него отказаться. Хотя кто знает, возможно, мне бы и понравилось питаться, как вегетарианцы. Не то чтобы я считала необходимым есть мясо. Для каждого своё. Повторюсь, что я бы насовсем, скорее всего, не отказалась бы от мяса, но не считаю это необходимостью.

Мария, 25 лет

Я к вегетарианству отношусь нормально. Как-то практиковала его, скорее из интереса. Чувствовала себя легче намного, потеряла в весе. Но потом все же вернулась к поеданию мяса, хотя всякие «гадости» по-прежнему не ем. И чувствую себя прекрасно. К мясу вернулась, потому что ну очень его люблю. Не знаю, так ли прям нужно есть мясо. Каждый выбирает по себе. Кто-то не ест и чувствует себя прекрасно, получая нужные элементы из других продуктов, а у кого-то ухудшается состояние. Любому желающему практиковать вегетарианство нужно следить за этим очень внимательно. Да и потом, есть же разные разновидности вегетарианства, а есть вообще веганство, и люди часто путают эти понятия, сливая всё в одно.





Максим, 22 года

К вегетарианству я отношусь нейтрально, ненависти к представителям вегетарианства не испытываю. Самому никогда не было интересно это движение по причине неистовой любви к мясу. Считаю, что мясо – источник многих минералов и полезных веществ, хотя, с другой стороны, люди его не употребляющие, по-моему, выглядят очень молодо и определить их возраст зачастую довольно сложно.

Влада Золотова