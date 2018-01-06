С завершением новогодних каникул завершается период хорошего настроения и безудержного веселья. Возвращаться к рабочим будням готовы не все. Как сделать так, чтобы после праздников не было мучительно больно входить в подзабытый рабочий процесс, сообщает Deita.ru.

Постпраздничный синдром у всех проявляется по-разному, утверждают психологи, некоторые испытывают хандру, другие становятся раздражительными, а у особо чувствительных могут обостриться хронические болезни или снизиться иммунитет.

Необходимо настраиваться на рабочие будни за два-три дня до окончания каникул, говорит психолог Олеся Калеева: "Создайте вокруг себя атмосферу уюта и комфорта, займитесь приятным и не энергозатратным делом. Обязательно высыпайтесь".

Наведите порядок в рационе. Уберите из него всё вредное – сладости, алкоголь, жареное, солёное. Правильное питание поможет чувствовать себя бодрее. Важно постараться хотя бы на время создать нарочито комфортную обстановку: только приятные люди, только приятные занятия - ничего, что может раздражать вас или портить настроение".

"Если вы работаете за компьютером, то последние деньки отдыха проведите, не подходя к нему. Тоже самое касается образа жизни: если на работе вы мало двигаетесь, чаще гуляйте в последние выходные дни и в первые рабочие. Если наоборот, рабочий процесс подразумевает физическую активность, то позвольте себе поваляться в постели напоследок", - советует психолог.

Чтобы не впасть в депрессию вернувшись на работу после праздников, в первые рабочие дни после каникул постарайтесь просыпаться раньше, чтобы спокойно настраиваться на рабочий лад. Старайтесь радовать себя различными приятными занятиями перед походом на работу.

Придя на рабочее место, не спешите сразу хвататься за сложные дела. Сначала решайте лёгкие задачи, они помогут войти в ритм и настроиться на трудовую волну.

Общайтесь с коллегами, поинтересуйтесь, как они отметили Новый год и провели каникулы. Разговаривайте на отвлечённые темы.

В первые рабочие дни после отпуска обязательно каждые два часа устраивайте 10-15 минутные перерывы. Пейте кофе, чай, общайтесь, делайте гимнастику. Когда мозг расслабляется, ему проще думать над новыми задачами.

В обеденный перерыв не только ешьте, но и гуляйте. Свежий воздух поднимет настроение и поможет взбодриться.

В первые дни после продолжительных каникул постарайтесь заниматься чем-то приятным на работе - тем, что мотивирует вас на трудовые подвиги. Также обустройте рабочий уголок, наведите порядок, заведите свежий ежедневник, обновите календарь. Даже такие мелочи положительно скажутся на настроении.

Вспомните, что каникулы завершились, но жизнь продолжается, поэтому самые яркие и приятные моменты впереди.

На задерживайтесь на работе, особенно в первые послепраздничные дни - если есть возможность уйти домой пораньше, обязательно используйте её. Подобный гуманный режим поможет быстрее войти в рабочую колею.

Дома посвящайте больше времени отдыху и расслаблению, не спешите браться за бытовые дела. Готовьте простую еду, на которую не требуется много сил и времени, уборку отложите на потом, позвольте домашним также мягко войти в рабочий режим.

Помните, избежать постпраздничный синдром вполне реально. Для этого нужно правильно спланировать отдых и исключить причины, которые приводят к усталости во время отпуска.



Андрей Горюнов