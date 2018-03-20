Капитан второго ранга Евгений Лимонов рассказал корреспонденту DEITA.RU о трудовых буднях моряков-подводников в свой профессиональный праздник.



День моряка-подводника появился ещё при Николае II по случаю включения первых субмарин в состав флота Российской Империи. После революции дату отмечать перестали, а восстановили традицию лишь в 1996 году. Примерно в то же время жизнь Евгения Лимонова изменилась и он навсегда решил связать свою судьбу со службой в море.

«Когда я попал в класс подводников, очень сильно расстроился, — рассказывает Евгений Лимонов, капитан второго ранга ВМС России, — но через три месяца преподаватели и офицеры поменяли мое мировоззрение, я понял, что это то, что нужно».

Более 20 лет офицер служит на подводной лодке. «Основное качество подводной лодки – скрытность, — рассказывает капитан, — она всегда должна находиться в подводном состоянии и всплывает только для дозарядки батареи».

Работа на судне кипит круглые сутки, служба идет почасовым вахтовым методом. В море подводники отрабатывают задачи, учения, занятия по специальности, тренировки по специальности, их день расписан буквально по минутам.

«Хочешь мира готовься к войне», — цитирует римского историка Евгений Лимонов. Поэтому и в мирное время у военных работы достаточно. Одна лодка - это отдельная войсковая часть, в экипаж входит 57 человек, несколько лодок вместе составляют соединение подводных лодок или бригаду. Трудовые будни надоесть не могут, у подводников существует разнообразие даже в ежедневном рационе. В него входит: сухое красное вино, положенное для улучшения пищеварения, сгущенка, шоколад, красная рыба, сухая рыба, творог, печенье, колбаса, сыр и другие продуты.

Чтобы в подводной лодке можно было дышать, существуют специальные установки, для которых есть пластины В-64. Почему так называются? Один человек может дышать 64 часа или 64 человека - один час. «Когда лодка в погружённом состоянии, в определённые периоды времени измеряется количество воздуха, если он становится меньше допустимых норм, то эти баночки закладываются и начинает выделяться кислород», - объясняет Евгений Лимонов.

Капитан хорошо помнит свое первое погружение в августе 2002 года. Рассказывает, что в первое время все подводники бесстрашные, им ещё многое предстоит узнать.

«Выше нас только космонавты, — считает офицер, каждый из подводников гордится своей работой, безмерно ее уважает, потому что он отдает свой долг отечеству. Так уж принято у русского человека - мужчины, что он ради отечества готов и жизнь свою отдать».

Море никогда не останется без людей. Миллионы моряков посвящают жизнь флоту – и взамен получают трудную, но интересную и необычную судьбу. Про страх под водой военные распространятся не любят, а вот забавные истории припомнить рады.

«В 2004 году мы на подводной лодке вышли в море. — вспоминает Евгений Лимонов, — на лодке были: командир-минер, помощник командира – минер, старший помощник – минер, а вот замполит был из танкистов. И вот, решили нарисовать стенгазету. Нарисовали командира - стрелковым помощником, стоящим на мостике в надводном положении. Выше нарисовали башню и замполита в шлеме танкиста и с дулом, отдающим воинское приветствие. Офицер обижался, ну а мы считали это смешным».

У моряков существует большое количество традиций. Например, моряк-подводник должен выпить на посвящении стакан забортной воды, им нельзя бриться до завершения учебно-торпедных стрельб, нельзя оставлять шапку на столе. Основную сложность для данной профессии вызывают постоянные «выходы в море», приходится долгое время находиться вдали от родных.

«Семья терпит, это моя работа, — говорит Евгений Лимонов, — есть такая профессия - Родину защищать и есть такая профессия - уметь ждать».

Сегодня, 19 марта, свой праздник отмечают военнослужащие и гражданский персонал подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации: штурманы, минёры, связисты, механики, список можно продолжать бесконечно.

«Я желаю коллегам человеческого счастья, терпения, выдержки, профессионального роста и стремления в будущее», — говорит капитан второго ранга Евгений Лимонов.

Александра Чистик