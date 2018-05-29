В Хабаровском крае продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолета в Тугуро-Чумиканском районе, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 20 мая в 250 километрах от села Чумикан потерпел крушение частный вертолет Sud-Aviation Gazell. На борту воздушного судна находилось четверо человек. Один из них скончался от сердечного приступа.

Следователями на данный момент установлено, что воздушное судно полностью сгорело. Изъяты образцы топлива и документация на вертолет, допрошены свидетели и потерпевшие, назначен ряд экспертиз.

Отмечается, что наличие аварийного регистратора полётных данных на данном воздушном суде конструктивно не предусмотрено.

По словам старшего помощника руководителя управления Дарьи Немцевой, следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

Екатерина Лапкина