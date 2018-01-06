Среди флагманских моделей смартфонов, выпущенных в прошлом году, «эталонным» признан Samsung Galaxy S8, сообщает «Deita.ru».

Для того, чтобы прийти к такому выводу, эксперты протестировали около полутора сотен смартфонов. С Samsung соревновались Phone X, LG V30+ и Sony XZ1.

Чем же выгодно отличился от своих собратьев Samsung? Как пишет РГ, прежде всего надежностью биометрической системы защиты девайса - сканера радужной оболочки глаза, кроме того интеллектуальным помощником Bixby - он, по мнению аналитиков, хорошо справляется с переводом на другие языки, распознает объекты на фото и ищет ответы в Сети.

Лучшим смартфоном среднего класса - стоимостью до 25 тысяч рублей - стал Honor 9. Среди бюджетных смартфонов ценой до 12 тысяч рублей всех конкурентов обошел Xiaomi Redmi Note 4X.

Самая лучшая фотокамера - у Huawei Mate 10 Pro, причем он взял верх даже над iPhone X и Samsung Galaxy Note 8. Наиболее защищенным оказался смартфон AGM X2, а лучшим гаджетом для селфи назван ASUS ZenFone 4 Selfie Pr.

Напомним, ранее «Deita.ru» называло лучшие гаджеты этого года.

Таисия Масина