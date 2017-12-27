Казино освободили от уплаты налога на выигрыш, переложив эту обязанность на плечи игроков, об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Приморского края.

Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. Отмечается, что речь идет о выигрыше свыше 15 тысяч рублей.

Изменения коснутся и деятельности интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

В новой редакции законопроекта говорится следующее: "налогом будут облагаться напрямую физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, – исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 тысяч рублей, а также физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе, – исходя из сумм таких выигрышей".



Принятые депутатами поправки направлены на одобрение в Совет Федерации.



Как рассказал директор департамента туризма Константин Шестаков, в данный момент ключевая задача органа управления игорной зоны «Приморье» – обеспечить стабильные и комфортные условия для работы инвесторов, а также контроль за завершением строительства всех объектов на территории развлекательного курорта в установленные сроки и содействие в законодательном урегулировании.



В начале декабря текущего года ход строительства игорной зоны «Приморье» проинспектировали заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Предварительно глава региона провел встречу с представителями компаний-инвесторов с целью ознакомиться с планами партнеров по участию в развитии курорта.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Трутнев начал инспекцию Приморья с проверки игорной зоны.

Таисия Масина