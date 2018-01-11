Десять приморцев вышли в финал конкурса «Лидеры России», об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе конкурса.

Это всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», в котором приняли участие представители регионов Дальневосточного федерального округа.

Испытания окружного полуфинала, прошедшего во Владивостоке, успешно преодолели 30 участников, из них 10 представителей Приморского края, 12 человек представляют Хабаровский край, 4 человека – Сахалинскую область, 3 человека – Республику Саха (Якутию), и 1 человек – Камчатский край.

Все финалисты получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.



По словам Юрия Трутнева, "Этот конкурс уникален тем, что необходим всем сторонам процесса. Участникам конкурса это поможет найти дорогу в жизни, нам – сформировать сильные управленческие команды, способные справиться с любой задачей, и всей нашей стране – быстро развиваться".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Юрий Трутнев готов стать наставников "Лидеров России".

Таисия Масина