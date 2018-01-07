В наступившем году представителям таких профессий, как оператор call-центров, помощник бухгалтера, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации, стоит задуматься о своей карьере. Именно эти специальности начиная с этого года попадают в зону риска, сообщает Deita.ru. К такому выводу пришли эксперты портала SuperJob.ru.

Проблем с трудоустройством не будет у специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса. Также за свое будущее могут не переживать водители, машинисты и пилоты, а также курьеры.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что в России велик и продолжает расти спрос на строительные специальности. Кроме того, в недалеком будущем весьма востребованы окажутся специалисты в области торговли, услуг и операций с недвижимостью.

Екатерина Лапкина