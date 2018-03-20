Во вторник, 20 марта, популярный приморский паблик в Instagram опубликовал видео, как наказывают нерадивых водителей в России, сообщает DEITA.RU. Судя по автомобильным номерам, инцидент произошел в Самарской области.

Видимо, водитель оставил машину в неудачном месте и ушел. Чтобы наказать автолюбителя и научить уважать окружающих, мужчина нашел интересное решение. Он снял один ботинок и отпечатал его на толстом слое снега, которым был покрыт багажника седана. Затем ту же операцию он проделал со вторым ботинком. Сложилось впечатление, что кто-то на багажник забрался. Следующим действием он вылил полбанки сока на крышу автомобиля.

Данное видео вызвало бурное обсуждение в Сети. «Продуман», «Надо взять на заметку», «Это гениально», «Красавчег», «Вот так надо учить паркунов», — пишут многочисленные подписчики. Отметим, что из двух сотен комментариев не нашлось ни одного гневного или осуждающего поступок мужчины.

Екатерина Лапкина