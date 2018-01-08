Праздничная неделя, о которой многие россияне мечтают весь год, завершается. Часы отдыха уже можно буквально посчитать на пальцах. Казалось бы, только вчера провожали 2017, а сегодня нужно готовиться к зачету, гладить рубашку или доставать из ящика важные документы для работы с партнерами. Корреспондент «Deita.ru» поговорил со случайными прохожими во Владивостоке и выяснил, на что они потратили свою заветную неделю, успели ли отдохнуть и набраться сил для нового года.

Андрей, 20 лет (студент)

- Лично у меня вся эта неделя прошла за рефератами, за этой дебильной литературой, ну и все в таком духе. В принципе, много времени, чтобы отдохнуть, что-то подготовить. Но в итоге я ничего особо не сделал. Странно.

Светлана, 51 год (флорист)

- В первые дни праздника нет большого спроса на цветы, поэтому в своем магазине я оставила помощников. Вообще редко удается несколько дней посвятить себе и семье, поэтому в праздничные дни мы все вместе смотрели советские фильмы, ходили по родственникам и даже съездили на горнолыжную базу. Да, отдохнули неплохо, выходные всем нужны. Работать пока не хочется, честно говоря.

Александр, 27 лет (дизайнер)

- Я работаю фрилансером на дому, поэтому отпуска, в привычном смысле, не было. Вернусь в нормальный ритм без труда - я из него не выходил. Да, праздничная неделя нужна, ведь людям нужно отдыхать.

Марина, 22 года (студентка)

- Этой праздничной неделей я не вполне довольна, так как за это время нужно написать отчет по практике. Выходные, естественно, нужны, чтобы провести время с родными и друзьями. Единственное важное, что я сделала за это время, то это отчет, который будет влиять на мою стипендию. А вернуться в обычный ритм я не против.

Елена, 21 год (сотрудник рекламного агентства)

- Конечно, я довольна этой праздничной неделей, потому что так ее ждала. Выходные больше не нужны - мне уже надоело пить (смеется). Я встретилась со всеми знакомыми и друзьями, с которыми давно не виделась. Самое важное, что я сделала за эти каникулы – я выспалась. Мне такого сна прям не хватало весь год.

Евгений, 32 года (журналист)

- Не особо доволен этой неделей. Как таковой новогодний отдых не очень удался. На троечку, я бы сказал. Нужны ли такие выходные – да, пожалуй. Толком ничего не сделал важного, но хлам разгрести (в делах, мыслях и закладках браузера) - тоже полезно. В обычный ритм - да, даже уже хочу поскорее.

Марина, 24 года (спортивный тренер)

- Да, мне нужны были эти выходные, потому что я работаю без выходных в плане каких-то каникул и больничных. Новогодние каникулы - это единственное, что у меня есть кроме одного месяца лета. Можно было бы, конечно, сделать их более продолжительными, но и так сойдет. Если отношения - это важно, то да, за время каникул сделала что-то важное. Думала, что буду готовиться к работе, но не готовилась, а вернуться в обычный ритм уже готова. Завтра уже вернусь.

Ксения, 18 лет (ученица 11 класса)

- Праздничная неделя — это маленькое чудо. Эти выходные нужны, чтобы увидеться с родными, отдохнуть от рутины. Самое важное, что я сделала - выспалась (смеется). Пожалуй, пора возвращаться

Ольга, 41 год (сотрудник торгового центра)

- В этом году я очень устала, потому что приходилось совмещать две работы, но в итоге я решила остаться только на одной. И к концу года еле выходила на смены. Мне кажется, первые дни праздничной недели я просто спала, но потом, конечно, с детьми пошли и в кино, и к родственникам, и погулять просто. Работать, честно говоря, еще не хочу, но придется - что ты без денег делать будешь.

Дмитрий, 39 лет (водитель такси)

- Для меня нет понятия «праздничная неделя», потому что я стараюсь работать всегда. А так как в праздники многие отдыхают, мне удается сделать больше заказов и заработать, разумеется, больше. И выходные я предпочитаю устраивать себе сам, когда это нужно.

Мария, 24 года (фотограф)

- Я люблю новогодние праздники, потому что в них есть какая-то магия. Честно говоря, целый год жду их, поэтому несколько дней отдыха у меня четко распланированы. В этом году я исполнила сразу несколько своих желаний: купила настоящую елку с новогодними игрушками, а потом мы с друзьями взяли эту красавицу, отвезли ее на море и катались вокруг нее на коньках, было странно и весело. А еще я взяла пару уроков игры на гитаре и испекла свои первые блины. Для меня в обычном режиме совмещать две работы, спортзал и какое-то хобби - просто нереально. Праздников для отдыха хватило и, кажется, я уже тайно хочу вернуться в рабочий режим, ибо могу слишком расслабиться.

К слову, для тех, кому трудно вернуться в рабочий режим, "Deita.ru" подготовило материал с советами опытного психолога о правильном "возвращении" из праздничной недели.

Ирина Бочанцева