Жительница многоквартирного дома, во дворе которого раскинулась шикарная детская площадка, заявила, что не желает видеть женщин с детьми из соседних домов, сообщает DEITA.RU.

«Возле нашего дома прекрасная детская площадка, у других близлежащих домов таких нет, и родители с детьми из соседних домов прутся к нам. Все качели и снаряды вечно заняты, — жалуется жительница Владивостока. — Площадка строилась и обслуживается на деньги жильцов, и неприятно, когда дети этих жильцов не имеют возможности нормально погулять. Посему хочу обратиться к родителям: если вашу придомовую территорию превратили в стоянку — это ваши проблемы, не держите язык за зубами, а требуйте в своих ТСЖ и УК детскую площадку. Мы от вас уже забором отгородились, так нет, вы стоите и топчитесь возле калитки, чтобы с кем-нибудь зайти! Да, мне жалко, что за свои деньги мы не можем пользоваться своими возможностями. Имейте совесть и не позорьтесь», — призывает она в своем гневном посте.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в популярном паблике в Instagram. Многие пользователи убеждены, что детскими площадками нужно делиться, потому что речь идет о детстве. «Деньги, деньги, деньги. Все деньги, жадность. Не свойственно понимать детского счастья», «Автор, ты водила бы тоже своего ребёнка на площадку к соседнему дому, если бы у вас не было своей. Огородите ещё забором площадку и контролёра поставьте. Мало того, что стыдно даже думать на эту тему мое — не мое», — пишут комментаторы.

Отметим, что подписчики irecommend_vdk предложили женщине не только поставить контролера, но и обнести детскую площадку колючей проволокой. Одним словом, крик души жительницы Владивостока не нашел отклика в сердцах и умах местных жителей.

Екатерина Лапкина