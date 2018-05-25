Жительница Владивостока обратилась к местным мужчинам через соцсети, сообщает DEITA.RU.

Отчаявшись найти понимание среди мужской половины населения, она решила расставить все по своим местам. Обращение девушки опубликовал irecommend_vdk: "Наконец-то настало тепло и поэтому хочу обратиться к мужской части населения нашего города. Мужчины, усвойте уже наконец, что девушки одеваются не для вас! Если в одежде девушки где-то облегает, где-то открыто, где-то коротко, что-то не надето или надето, то значит ей так удобно и ей так нравится, а вовсе не потому, что она жаждет услышать гнусные словечки от посторонних мужчин! Я уверена, что в скором времени и в нашей стране всякого рода высказывания будут наказываться по закону. Так что начинайте тренировать свою сдержанность уже сейчас! Да и вообще быть альфа-самцом подобного рода не круто, этим вы показываете только свою глупость и слабость. Показывайте свою силу и крутость по-другому".

Пост не оставил равнодушным интернет-пользователей: "Ага, попробуй на вас внимание не обратить, вы совсем разденетесь", "Большая часть девушек Владивостока для этого и одеваются вызывающе,чтобы на них внимание обратили", "Насмешила до слез! Кто ж тебе поверит, что ты так для удобства оделась?", "Просветите, во что надо так удобно одеться, чтобы слышать в свой адрес гнусные словечки? Какие кстати это словечки? ".

Таисия Масина