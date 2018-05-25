В четверг, 24 мая, в Воронежской области произошло нелепое ДТП — перевернулась фура, перевозившая порядка 200 свиней, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия появилось в Сети и сразу вызвало бурное обсуждение.

На кадрах видно, что вокруг лежащей на боку фуры разгуливают несколько десятков свиней. Некоторые из них небольшими группами лежат на обочине, никуда не разбегаются. Отмечается, что немало свиней продолжают оставаться внутри контейнера.

По данным управления МЧС, в результате инцидента люди не пострадали.

Екатерина Лапкина