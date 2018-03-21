Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на Партизанском проспекте во Владивостоке, порадовало горожан, сообщает DEITA.RU.

Водитель Toyota Mark X хотел проехать между движущимися автомобилями, но недооценил то ли расстояние между ними, то ли габариты своей машины. В результате "притер" оба авто.





Подписчики популярного паблика удивились действиям хозяина Mark X и посмеялись над самой аварией: "Бинго!", " Это страйк", "Желание хотел загадать", "Быстрее надо было ехать,тогда бы точно пролез", "Прикольно, стандартные аварии уже надоели! Будь оригинален!".

Таисия Масина