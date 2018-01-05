Пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения рассказала «Deita.ru» о своем любимом новогоднем кино.

«Мне кажется, самые новогодние фильмы снимали в советское время: я очень люблю фильм «Карнавальная ночь»! Это фильм-праздник: добрый, весёлый, с прекрасной музыкой! Фильм дарит новогоднее ощущение, - улыбается Ксения, - Еще в нашей семье есть своя новогодняя традиция. В дни зимних каникул всегда все вместе смотрим волшебную сказку - фильм «Морозко». Причем это любимый фильм дочери Арины. На мой взгляд, потрясающая сказка, просто настоящий новогодний символ», - рассказала Ксения Гусенцова.

Отметим, что эти картины смело модно называть символами целой эпохи. Многие поколения без устали смотрят любимое кино, которое буквально «разобрали» на цитаты. Замечательная сказка Александра Роу, снятая в 1963 году – фильм «Морозко». А «Карнавальная ночь» - музыкальный комедийный фильм Эльдара Рязанова, снятый в 1956 году, и поныне любим миллионами зрителей.

Инна Эстрина