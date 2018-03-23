Налог на доходы физических лиц планируют повысить до 15% с введением не облагаемого минимума, сообщает DEITA.RU.

Такое нововведение обсуждалось на одном из первых после выборов президента России совещаний в правительстве. Как пишут Известия, окончательное решение пока не принято.

Помимо НДФЛ, на совещании правительства также обсуждалось введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Таисия Масина