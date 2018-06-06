Детскому развлекательному комплексу "Островок" и детской развлекательной комнате "LEGушка", расположенным в «Находка Мега», запрещено осуществлять деятельность, связанную с пребыванием людей, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Приморью.

Находящиеся на тот момент в здании работники развлекательных комплексов и посетители покинули помещения.

Исполнительные листы выданы Находкинским городским судом по иску прокуратуры города Находки. Помещения опечатали, руководству вручили предупреждения, а также требования об исполнении решения суда.

Действие запрета продолжится до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и до принятия судом решения о возобновлении деятельности.

Таисия Масина