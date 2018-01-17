Правительство планирует существенно поднять утилизационный сбор на некоторые типы машин, сообщает «Deita.ru».

Так, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2–3 литра он вырастет на 49%, а на легкие коммерческие автомобили на 2,5–3,5 тонны — на 52%. Кроме того, под вопросом остается размер сбора на грузовики: по данным Коммерсанта, для конкурентов КамАЗа он еще может подняться с 15% до 130%.

Как и предполагалось рост утильсбора на машины с объемом двигателя до 1 литра вырастет на 16%, с двигателем 1–2 литра — на 90%, 2–3 литра — на 49%. На машины с объемом двигателя 3 литра и больше роста ставок не будет.

По мнению экспертов, повышение сбора окажется весьма чувствительно для импортеров — отечественным концернам его компенсируют в виде промышленных субсидий. Таким образом, с учетом новых ставок основной удар приходится по легковым машинам с малым объемом двигателя, которые и так уже почти никто не импортирует. Однако, есть надежда, что правительство будет «более чутко контролировать защитные барьеры, чтобы окончательно не убить импорт из-за лобби российских брендов, поддерживаемых Минпромторгом».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Генпрокуратура запретит наказывать водителей дважды за одно и то же.

Таисия Масина

